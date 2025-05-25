Священник РПЦ Павел Островский назвал русский мужчин «овощебазой с триколором»

В беседе с представителями YouTube-канала «Религия сегодня» настоятель храма Георгия Победоносца в посёлке Нахабино, Павел Островский, высказал спорные суждения о духовности современных мужчин. Касаясь темы русских христиан, он неожиданно выразил мнение, что они якобы не способны ни на что. Более того, он выразил одобрение в адрес мусульман.

В этом контексте слово «овощебаза» Островский, очевидно, использовал, чтобы выразить свое мнение о бездуховности и потребительском образе жизни русских мужчин.

«Многие русские мужчины — это овощебаза с триколором. Они выбирают блуд, барбершопы, качалки, а потом жалуются, что жизнь не удалась. Где вера? Где семья? Все в татуировках и понтах», — внезапно заявил клирик.

Священнослужитель продолжил свою речь, противопоставляя мусульман христианам. По его мнению, у мусульман есть внутренний стержень, которого многим русским мужчинам не достаёт. Он также отметил, что мусульмане «не боятся быть настоящими мужчинами», в отличие от христиан, которые «преследуют модные тенденции и стремятся к развлечениям».

«Посмотрите на приверженцев ислама. Они держат себя достойно: не пьют, молятся пять раз в день, заботятся о семье», — провокационно заявил Островский.

Эти слова моментально стали вирусными в социальных сетях, вызвав у пользователей шок. Спустя некоторое время представитель РПК опубликовал сообщение с извинениями, утверждая, что не хотел никого оскорбить.

Отец Островский принес извинения тем, кого могло задеть его высказывание о «триколоре на овощебазе». Он объяснил, что хотел показать различие между внешним проявлением патриотизма и искренней любовью к своей стране, которая выражается в построении крепкой семьи.

Представитель духовенства выразил сожаление по поводу того, что упомянул государственный флаг. Он подчеркнул, что это было сделано под влиянием эмоций.

«Если кого-то оскорбило выражение „овощебаза с триколором“, то искренне прошу простить», — написал священник.

Ранее Патриарх Кирилл заявил, что Россия сохранилась благодаря президенту Владимиру Путину.