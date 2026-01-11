Священник РПЦ пояснил позицию Церкви о кремации и душе

Вопрос о допустимости кремации для православных верующих продолжает оставаться актуальным, особенно в условиях современных мегаполисов, где традиционное захоронение сопряжено с организационными и финансовыми сложностями, пишет Akpars.ru со ссылкой на «Святые места».

Священник Русской Православной Церкви Александр Овчаренко в своем комментарии для верующих разъяснил церковную позицию, сместив акцент с формы погребения на духовную подготовку человека и помощь его душе после смерти.

Канонической и исторически устоявшейся традицией в православии является предание тела земле, что символизирует упокоение и надежду на будущее воскресение. Однако, как отмечает священнослужитель, сама по себе кремация, ставшая вынужденной мерой для многих семей, не является поводом для лишения человека церковного отпевания, если он был крещен.

Ключевое условие — совершение чина отпевания над телом до его предания огню. Это важнейший обряд, в котором Церковь молится о прощении грехов и упокоении души усопшего. Отец Александр подчеркивает, что сосредотачиваться следует не на физическом состоянии останков, а на духовной помощи: молитвах, милостыне и добрых делах, совершаемых в память об умершем, особенно в первые сорок дней после кончины.

После кремации прах рекомендуется предать земле, например, в родственной могиле, колумбарии или на специально отведенном участке, а не хранить дома или развеивать, что противоречит православному отношению к телу как к храму Духа.

Таким образом, хотя Церковь и отдает предпочтение традиционному погребению, она не оставляет без молитвенной поддержки тех, кто в силу обстоятельств избрал иной путь. Главный вывод для верующих: вне зависимости от способа погребения, первостепенное значение имеет духовная жизнь человека, своевременная исповедь, причастие и та молитвенная память, которую о нем хранят живые.

Ранее священник объяснил, что можно и нельзя делать на Рождество.