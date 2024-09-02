Священник Савченко объяснил, почему создавать цифровой аватар покойника нужно с осторожностью

В Сети завирусился аккаунт в TikTok, принадлежащий гражданке РФ Анастасии, погибшей в автокатастрофе в июле. Так, незадолго до трагедии она создала свой цифровой аватар, а теперь ее близкие используют аватар для ведения соцсетей. По словам священника Николая Савченко, относиться к этому следует осторожно, однако грехом это является не всегда. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что справиться с потрясением, связанным с потерей близкого человека, сложно, поэтому в таком случае следует прежде всего отнестись с состраданием к родственникам девушки. Так, скорбь о ближнем является безгрешной скорбью, и мы не можем обратить ее себе во вред. Однако уже на ее основе мы можем вырастить какие-то тяжелые грехи.

По мнению священника, в плане «пленения душ» в цифровых аватарах все не так однозначно, поскольку при фото- и видеосъемке не нарушаются никакие святые законы, так же и в плане пленения души в виртуальном аватаре - даже при страданиях об ушедших люди находятся в плену, однако это безгрешное пленение.

Ранее он рассказал, почему православным не следует увлекаться поиском признаков скорого конца света.