Священник Савченко пояснил, почему православным не следует увлекаться поиском признаков скорого конца света

Временами религиозные люди, наблюдая за событиями в мире, находят в них признаки скорого наступления последних времен и конца света. Нередко в подобных случаях верующие ссылаются на апокалиптические пророчества из священных писаний. На сегодняшний день подобные апокалиптические настроения распространяются по большей части в Интернете, тем не менее имели место они еще до изобретения современных средств связи. По словам священника Николая Савченко, регулярный поиск признаков наступления последних времен является крайностью, которой верующим людям не стоит увлекаться. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что по христианскому учению Судный день рано или поздно наступит, в связи с чем православным также не следует впадать и в иную крайность - праздную и беззаботную.

По мнению священнослужителя, одной крайностью является спокойная жизнь, которая в своем спокойствии не может принять ничего подвергающего это спокойствие сомнению, а другая заключается в ожидании наступления конца света с минуты на минуту. Сама истина находится посреди двух крайностей — между праздным отношением к будущему Страшному суду и ревностным поиском признаков его скорого наступления.

Он пояснил, что христианством предлагается вариант мягкого воздействия на окружающее общество без насильственных методов.

Ранее он назвал запрещенные действия для православных в Интернете.