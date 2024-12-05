Священник Савченко пояснил отношение церкви к криптовалютам

Люди стали проводить больше свободного времени в виртуальной реальности. Настоящие деньги заменила криптовалюта, общение и работа переходят на экраны смартфонов и компьютеров. Священнослужитель Николай Савченко рассказал, как к этому относится церковь. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, в целом концепция виртуальности не является чем-то абсолютно новым, хотя многие считают ее феноменом последних десятилетий. Развитие технологий и создание виртуальной реальности — это просто следующий этап эволюции человеческой культуры. Это дает большой полет фантазии, однако стоит помнить, что все это игра.

Священник отметил, что, несмотря на виртуальную природу криптовалюты, она не сильно отличается от обычных денег, которые всегда использовались как в добрых, так и в злых целях.

По его мнению, любой инструмент, в том числе и криптовалюта, может быть использован как во благо, так и во вред, и что ключевой фактор, определяющий, в какую сторону пойдет данный инструмент, — это сам человек. Таким образом, отношение к виртуальной реальности и криптовалюте должно быть основано на здравом смысле и моральных принципах, помогающих избежать злоупотреблений и направить технологии на благо.

Ранее он заявил, что применение нейросетей в церкви недопустимо.