Священники дали рекомендации по оформлению и уходу за захоронениями на кладбище

Представители Русской православной церкви подготовили методические рекомендации по уходу за могилами и напомнили основные правила поведения на кладбище. Основной принцип — уважение к памяти усопшего и сдержанность в оформлении захоронения, сообщает samaraonline24 .

Сразу после погребения на могиле должен быть установлен деревянный крест. Через год его разрешается заменить на мемориальный памятник. При этом размещение фотографии усопшего на кладбище не рекомендуется.

Деревянный крест при замене не выбрасывается. РПЦ советует либо закопать крест, либо сжечь его, а пепел развеять над могилой, изображая крестное знамение.

Излишнее украшение надгробий не соответствует православной традиции: внешний вид памятника не должен становиться предметом демонстрации. Церковь одобряет использование живых цветов, искусственные композиции нежелательны. Допускается установка скамеек для посетителей. Приносить на могилу еду, алкоголь или сладости не рекомендуется. Основная цель визита на кладбище — почтение памяти усопшего, соблюдение традиций и духовного порядка.

