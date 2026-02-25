Священники описали десять событий, которые станут предвестниками конца света

Российские священнослужители назвали десять событий, которые, согласно Священному Писанию, станут предвестниками конца света и второго пришествия Иисуса Христа. Как пишет ИА «Кулик», в Евангелии от Матфея и Откровении Иоанна Богослова описаны признаки, указывающие на приближение апокалипсиса.

Первым знаком станет появление лжепророков и лжехристов, которые будут вводить людей в заблуждение. Также участятся войны, природные катастрофы и катаклизмы. Затем на землю явится Антихрист — многие уверуют в него, он введет печать с числом 666, и начнутся жестокие гонения на христиан.

В Откровении упоминаются два пророка — Енох и Илия, которые будут проповедовать истинную веру на протяжении 1260 дней, а затем будут убиты. После этого наступит второе пришествие Христа: Спаситель сойдет с небес, победит дьявола и воскресит всех умерших. Завершится история человечества Страшным судом.

При этом священнослужители напоминают: точная дата конца света неизвестна никому, даже ангелам. Сам Иисус говорил, что об этом дне знает только Отец. Первые христиане ожидали апокалипсис еще при своей жизни, но прошло уже две тысячи лет. Верующим важно не гадать о сроках, а жить по заповедям и быть готовыми в любой момент предстать перед Богом.

Ранее священнослужители объяснили, что на самом деле значит зов мертвых родственников во сне.