Священники раскольнической ПЦУ начали проповедовать в шортах и шлепках

В раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) появилась новая тенденция — священники начали проповедовать в нетрадиционной одежде. На это обратили в Союзе православных журналистов (СПЖ), опубликовав соответствующие фотографии.

Накануне телеграм-канал ПЦУ распространил видео, на котором украинский священник и блогер Юлиан Тымчук стоит перед алтарем в шортах и шлепанцах в Ростоках.

«Да, это не богослужение, а просто миссионерская встреча. Но насколько уместна для священнослужителя такая форма одежды, да еще и в храме?», — задались вопросом православные журналисты.

Еще одним примером «нового стиля» стал священник Александр Дедюхин, который не только служит в дредах, но и активно хвастается этим в социальных сетях.

По мнению журналистов СПЖ, такое поведение свидетельствует о том, что некоторые клирики ПЦУ не воспринимают храм как сакральное пространство и не верят в присутствие Святого Духа.

Критики также обратили внимание на методы, которыми ПЦУ захватывает храмы, — с ненавистью и насилием. Это, по их мнению, подтверждает, что для части клириков церковь — не святое место, а площадка для самовыражения и провокаций.

