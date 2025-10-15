Священники разъяснили правила воспитания детей без физического наказания

Представители Русской православной церкви пояснили позицию церкви относительно физического воздействия на детей в воспитательных целях. Как сообщает « Новосвят », основой воспитания должна оставаться нравственность, взаимопонимание и наставничество.

Священнослужители напомнили, что православная традиция делает акцент на обучении и наставлении детей. В Писании встречаются разные подходы: апостол Павел призывает родителей не раздражать детей, а наставлять их в христианском духе, в то время как притчи Соломона упоминают наказание.

При этом в РПЦ подчеркивают, что бить детей недопустимо и не является способом воспитания. Церковь рекомендует строить отношения в семье на основе доверия, объяснения правил и нравственного примера взрослых.

