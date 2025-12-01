Священники развеяли миф о вещах умерших и их негативной энергетике

По утверждению церковных служителей, одежда и личные вещи покойного не несут никакой угрозы ни для живых людей, ни для души самого умершего. Термин «негативная энергетика», часто используемый в подобных контекстах, не имеет под собой ни богословских, ни научных оснований и подтверждений.

Священнослужители предоставили конкретные рекомендации по обращению с имуществом усопшего. Если родственники не планируют использовать вещи умершего, их следует передать нуждающимся.

Такой поступок может рассматриваться как акт милосердия и способ поминовения души усопшего. Другие предметы, представляющие ценность, можно пожертвовать в церковь или благотворительные фонды, занимающиеся помощью социально уязвимым группам населения.

Богословы также указали на наиболее подходящее время для совершения таких действий. Согласно церковной традиции, первые 40 дней после смерти человека считаются идеальным периодом для раздачи его вещей с молитвенным поминовением.

