Священнослужитель объяснил, какой цвет одежды подходит для похорон

Церковнослужитель Андрей Андин поделился своим мнением о том, какой цвет одежды наиболее уместен для посещения похоронной церемонии, передает ИА «Кулик».

Широко распространено мнение о том, что траурный черный цвет является обязательным элементом похоронного дресс-кода. Однако, по словам отца Андрея Андина, строгих церковных предписаний относительно цвета одежды для похорон не существует. Символическое значение черного цвета обусловлено скорее народными традициями и представлениями.

В соответствии с православными канонами, похороны следует рассматривать как новое рождение. Человек покидает земную жизнь, чтобы предстать перед Богом и обрести вечный покой. Для усопшего этот день знаменует собой начало новой жизни, несмотря на физическую смерть.

В связи с этим Андрей Андин выражает сожаление по поводу того, что родственники усопшего часто одеваются в черное, поскольку этот цвет ассоциируется со смирением и скорбью.

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