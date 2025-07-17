Священнослужитель раскритиковал Хаски за сатанизм на VK Fest

Популярный священник и блогер Павел Островский выразил свое недовольство участием рэпера Хаски в мероприятии VK Fest, прошедшем в Санкт-Петербурге. Соответствующее сообщение он опубликовал на своем телеграм-канале.

Островский заявил, что был глубоко обеспокоен, заметив видеозаписи выступления рэпера перед молодежной аудиторией, значительная часть которой не достигла совершеннолетия. Он особо выделил такие композиции, как «Пуля-дура», «Пироман 17» и «Старуха».

«Пропаганда суицида, абсолютная аморальщина и депресняк на грани сатанизма — вот вам и пропаганда традиционных ценностей от VK», — подчеркнул он в своей публикации, добавив видеофрагмент выступления.

Кроме того, Островский отметил, что в ближайшем будущем артист собирается «порадовать москвичей своим творчеством», намекая на предстоящее выступление в Москве в конце недели.

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