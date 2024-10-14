Священнослужители и работники УИС Подмосковья приняли участие в обучающем семинаре

Во ФСИН России состоялся обучающий онлайн-семинар, который затронул совместную деятельность духовенства и работников уголовно-исполнительной системы в сфере исправления, ресоциализации и духовно-нравственного просвещения подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Московской области.

Его участниками от региона стали помощник начальника по организации работы с верующими, священник Михаил Куземка, ответственный в Балашихинском благочинии за тюремное служение священник Сергий Головенко и имам-хатыб Духовного управления мусульман Московской области Шероз Холибоев.

Открыл мероприятие руководитель группы организации работы с верующими Управления воспитательной, социальной и психологической работы ведомства, полковник внутренней службы Сергей Гуров, который рассказал о важности регулярного проведения подобных мероприятий. Помимо этого, на семинаре выступили исполняющий обязанности председателя Синодального отдела Русской Православной Церкви по тюремному служению иерей Кирилл Марковский, заведующий кафедрой религиозных дисциплин Казанского исламского университета, кандидат исторических наук, доцент теологии Дамир Шагавиев и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках всероссийской выставки «Золотая осень» представил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину крупные подмосковные проекты в сфере сельского хозяйства.