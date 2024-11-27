РПЦ просит приравнять священников в зоне СВО в социальных правах к военным

В Русской православной церкви предложили приравнять священников, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции, к военным. Речь идет о социальных правах, пишет «Коммерсант».

По данным издания, поправки к действующему законодательству поддержаны президентом России Владимиром Путиным.

РПЦ таким образом сможет урегулировать правовой статус духовенства, которое отправляется в зону СВО. Ранее эта тема обсуждалась на Всемирном русском народном соборе, и традиционные конфессии, таким образом, смогут подписывать соглашения с Минобороны России.

Напомним, ранее сообщалось, что в РПЦ разрешили женщинам заходить в храмы в брюках.