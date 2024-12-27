Священный синод установил в календаре дни празднования начала автокефалии РПЦ

В церковном календаре РПЦ появились даты празднования начала автокефалии Русской православной церкви и установления российского патриаршества. Такие данные появились на сайте церкви.

Священный синод установил две праздничные даты в церковном календаре. Теперь 28 декабря РПЦ будет отмечать установление автокефалии Русской церкви и интронизацию святителя Ионы, митрополита Московского. 8 февраля будет праздноваться интронизация святителя Иова, патриарха Московского, и появление патриаршества на Руси.

Синодальной богослужебной комиссии теперь предстоит составить специальные службы, которые будут проводить в даты этих праздников.

Ранее сообщалось, что синод РПЦ отстранил митрополита Илариона от управления руководства Будапештско-Венгерской епархией. Его отправили «на покой» по результатам работы специальной комиссии, которая начала свое расследование после жалоб на неподобающее поведение священнослужителя. Его до этого обвинили в сексуальных домогательствах.