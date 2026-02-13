Святые места Израиля: таможня с допросом и отношение к русским в 2026 году

Попасть на Святую Землю в 2026 году — задача не для слабонервных, сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» . Жесткий досмотр, многочасовые проверки и риск депортации стали суровой реальностью для российских паломников. О том, что происходит на израильской таможне, рассказал священник Николай Бабкин, ставший свидетелем того, как группа из 30 человек сократилась вдвое прямо в аэропорту: большинство отправили обратным рейсом.

Клирик храма во имя святителя Николая Мирликийского в Отрадном Москвы Николай Бабкин рассказал, что особенно тяжело пришлось одной женщине. Ее восемь часов продержали сотрудники таможни, в то время как ее мужа-священника пропустили без проблем. Лишь после длительной проверки женщина прошла своеобразный ценз и воссоединилась с супругом.

Опытные путешественники знают: проще всего пройти таможню обладателям израильского паспорта. Остальным приходится сложнее. Лучше лететь с группой, а не в одиночку, но и это не дает стопроцентной гарантии лояльности пограничников. Если принято решение ехать самостоятельно, нужно быть морально готовым к депортации без видимых причин.

Как пройти паспортный контроль: топ-10 лайфхаков

Для въезда в Израиль россиянам необходимо получить электронное разрешение ETA-IL. Его оформляют на сайте Управления иммиграции Израиля с оплатой сбора в 25 шекелей картами Visa, Mastercard или American Express. Россияне могут оплатить сбор и в визовом центре VFS Global.

Судя по официальным источникам, русскоязычные туристы действительно подвергаются долгим проверкам. Израильские службы безопасности используют методы поведенческого анализа. Это значит, что подозрения могут возникнуть не из-за документов, а из-за поведения на границе.

Пограничников могут насторожить нервозность или избегание зрительного контакта. Если в паспорте есть отметки о недавнем посещении Ливана, Ирана, Сирии, Пакистана или Турции, к дополнительным вопросам нужно быть готовым. Вызовет подозрения и отсутствие обратного билета или багажа при туристической цели визита.

Обязательно наличие документального или цифрового подтверждения проживания: бронь отеля, приглашение от друзей или медклиники. Доказательство финансовой состоятельности — банковская выписка или наличные — тоже не будет лишним.

Чем конкретнее ответы на вопросы, тем меньше их будет. На вопрос «Зачем вы приехали?» правильнее ответить «Посетить святые места», а не пускаться в пространные объяснения о передумавшем лечении. Пограничники могут провоцировать на эмоции — нельзя показывать раздражение, вступать в споры или шутить на темы безопасности.

Израильские силовики следят за соцсетями. Резкие посты о происходящем на Ближнем Востоке могут стать причиной отказа во въезде. Если отправили на дополнительную проверку, это еще не приговор. Нужно отвечать честно и без раздражения — это стандартная процедура. В случае отказа стоит уточнить его срок и возможность оспорить решение через местного адвоката.

Новый маршрут у паломников в Израиле

В январе 2026 года в Иерусалиме открылся новый паломнический маршрут. Местные эксперты называют его главной магистралью древнего города, обнаруженной в результате многолетних раскопок. Туристам предстоит пройти по старинной каменной мостовой, возраст которой превышает две тысячи лет. Время строительства дороги удалось определить по монетам, найденным под брусчаткой.

Экскурсия начинается с панорамного вида на Древний Иерусалим, затем туристы спускаются к Силоамской купели — древнему водоему, известному как место исцеления слепого Иисусом Христом. В Министерстве туризма Израиля рекомендуют заранее бронировать билеты, так как количество мест ограничено. Основная часть дороги — подъем в гору протяженностью около 600 метров. Прогулка с младенцами разрешена только в детской коляске.

Традиционный маршрут паломников по Святой Земле

Если поездка носит именно паломническую миссию, а не туристическую, важно понять разницу. У святых отцов есть разные мнения о желании человека посетить Израиль. Как отмечали в журнале «Фома», Григорий Богослов считал паломничество неполезным: люди начинают думать, что Святой Дух пребывает только в Иерусалиме. Встречаются и те, кто подходит к паломничеству совершенно безумно: стремятся побывать везде, ко всему приложиться побыстрее, чтобы больше успеть. Это нездоровый подход, от которого духовное состояние может пострадать.

Священники подчеркивают: к паломничеству надо готовиться, заранее читая о местах, чтобы предметно углубить религиозные знания.

Мини-путеводитель от Русской духовной миссии

Русская духовная миссия рекомендует включить в маршрут ключевые святыни. Храм Воскресения Христова — главная святыня христиан с Гробом Господним. Его иконы украшены ризами, пожертвованными из России еще до революции.

Гробница Богородицы находится в Гефсимании, у подножия Елеонской горы. Над ней построена пещерная церковь Успения, куда ведет широкая лестница из 48 ступеней.

Монастырь Герасима Иорданского расположен неподалеку от впадения Иордана в Мертвое море. По преданию, здесь останавливались Богоматерь с Младенцем по дороге в Египет.

Гефсиманский монастырь Марии Магдалины построен в память императрицы Марии Александровны по инициативе архимандрита Антонина (Капустина). Здесь же находится Гефсиманский сад, где Христос молился перед страданиями.

Горница Тайной Вечери — место, где была совершена последняя пасхальная трапеза Иисуса с учениками и впервые — таинство Евхаристии.

Елеонский Вознесенский монастырь на вершине Елеонской горы был основан на участке, приобретенном архимандритом Антонином. При раскопках здесь обнаружили богатый некрополь и древние храмы.

Собор Святой Троицы считается главным храмом Русской духовной миссии. Среди святынь — икона Благовещения и образ Николая Чудотворца, подаренный паломниками с парохода «Корнилов», пережившего шторм.

Церковь Иоанна Предтечи — одна из древнейших на Святой Земле, впервые построенная в V веке. Разрушенная персами, она была восстановлена патриархом Александрийским.

Монастырь Преображения Господня на горе Фавор хранит чудотворную икону Божией Матери «Акафистная» и пещерный храм Мелхиседека.

Ранее сообщалось, что отмечают православные, традиции и что нельзя делать 13 февраля.