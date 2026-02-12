Большой церковный праздник 13 февраля 2026 года: что отмечают православные, традиции и что нельзя делать сегодня

В пятницу, 13 февраля 2026 года, православная церковь вспоминает святителя Никиту Новгородского. Этот день имеет особое значение для верующих, поскольку он выпадает на пятницу первой седмицы Великого поста — времени строгого воздержания и покаяния. Какой сегодня церковный праздник, в чем суть памяти святителя Никиты, кому молятся верующие и что строго запрещено делать 13 февраля, — читайте в материале «Подмосковья сегодня».

Какой церковный праздник 13 февраля 2026 года по православному календарю

13 февраля 2026 года Русская Православная Церковь чтит память святителя Никиты, затворника Печерского, епископа Новгородского. Это один из почитаемых древнерусских святых, живший в XI — начале XII века. Праздник не относится к двунадесятым, но является значимой датой в церковном календаре. В народной традиции день получил название Никита Пожарник — за чудесное спасение Новгорода от огня по молитве святителя .

Сегодняшний день имеет важную особенность: 13 февраля 2026 года — пятница первой недели Великого поста. Это время самого строгого воздержания, когда устав предписывает сухоядение . В храмах продолжается чтение Великого покаянного канона Андрея Критского.

Святитель Никита Новгородский — история, житие и духовное значение

Путь святителя Никиты — один из самых драматичных и поучительных в православной агиографии. Будущий святитель родился в Киеве в XI веке и в юности принял постриг в Киево-Печерской лавре. Стремясь к духовному совершенству, он, вопреки предостережениям игумена, ушел в затвор. Там его постигло тяжелейшее искушение: дьявол явился в образе ангела и убедил инока оставить молитву, обещая молиться за него сам. Прельщенный Никита погрузился в чтение ветхозаветных книг, но наглухо затворил сердце от Евангелия .

Святые отцы Киево-Печерских, помолившись, изгнали беса. Первое время Никита не помнил ни одной строки из того, что знал наизусть. Но затем последовало глубокое, сокрушительное покаяние. Через строгий пост, послушание и смирение Господь возвел его на высоту святительского служения: в 1096 году он был рукоположен во епископа Новгородского. На кафедре он явил себя мудрым пастырем и чудотворцем. По его молитве угас страшный пожар в Новгороде, а в засуху низошел дождь. Святитель мирно отошел ко Господу в 1108 году, его нетленные мощи покоятся в Софийском соборе Новгорода .

Духовный смысл этого жития предельно ясен: нет такого падения, которое не исправило бы искреннее покаяние. Тот, кто был обольщен врагом, стал великим светильником Церкви.

Церковный праздник сегодня — кому молятся 13 февраля

Сегодня верующие обращаются к святителю Никите с самыми разными просьбами. Прежде всего, ему молятся о защите от пожаров, молний и стихийных бедствий — за это его прозвали Пожарником . Также святитель издавна почитается как помощник в исцелении глазных болезней и слепоты.

Но есть и более глубинная молитвенная нужда. Святителю Никите, прошедшему через опыт прельщения и покаяния, молятся об укреплении веры, о даровании рассудительности, о способности отличать правду от лжи и истинные духовные дары от подделок врага рода человеческого. Его просят о помощи в борьбе с искушениями, греховными помыслами и духовной прелестью .

Что можно делать в церковный праздник 13 февраля

Поскольку день приходится на строгий постный период, верующие сосредоточены на покаянии и молитве. В пятницу первой седмицы Великого поста устав предписывает сухоядение — хлеб, овощи, фрукты, орехи .

Вот что можно и нужно делать сегодня православным:

Посетить храм, где продолжается чтение Великого канона. Это лучшее, что можно сделать в день памяти святого.

Помолиться святителю Никите дома, прочитать его житие.

Уделить время тишине и внутреннему сосредоточению, избегая суеты.

Навести порядок в доме: по народной традиции, но не в ущерб богослужению, этот день подходит для уборки .

Заниматься рукоделием, если это не отвлекает от молитвы .

Провести вечер в кругу семьи, в мире и согласии.

Что нельзя делать 13 февраля по церковным традициям

Важно понимать: церковные запреты — это не суеверия, а духовные ориентиры. Сегодня под строгим запретом любые греховные действия, особенно те, что противоречат покаянному духу поста.

Категорически нельзя:

Ссориться, ругаться, кричать, выяснять отношения. Особенно опасно делать это в постную пятницу. По народному поверью, помириться после ссоры в этот день будет крайне трудно .

Осуждение и злословие. День святого, прошедшего через искушение, — время быть особенно внимательным к своим словам.

Вступать в конфликты и судебные тяжбы. Правосудие в этот день может не восторжествовать, а дело обернется долгой волокитой .

Превращать день памяти святого в обычное развлечение. Просмотр развлекательных программ, шумные гости, увеселения неуместны в пятницу Великого поста.

Важно подчеркнуть: запрет играть с огнем, оставлять дом пустым или давать деньги в долг — это народные традиции, связанные с образом «Пожарника», а не церковные каноны . Церковь призывает сосредоточиться на духовном — покаянии, молитве и примирении.

Почему этот церковный праздник считается важным для православных

День памяти святителя Никиты важен не как «большой» праздник с торжественными богослужениями, а как глубочайший урок для каждого верующего. Святитель Никита — это живое свидетельство того, что покаяние способно преобразить любую, самую мрачную духовную катастрофу. Он был обольщен врагом, стал его инструментом — и через слезы, пост и смирение сделался великим чудотворцем и молитвенником.

Для современного человека, живущего в эпоху информационного шума и духовных подмен, пример святителя Никиты — это призыв к трезвению, к проверке всего Священным Писанием и советом духовника. Это напоминание о том, что никакое знание не спасает без смирения и молитвы.

Главное о церковном празднике 13 февраля — кратко

Какой праздник : День памяти святителя Никиты, затворника Печерского, епископа Новгородского.

Дата : 13 февраля 2026 года (пятница, 1-я седмица Великого поста).

Что важно знать о святом : прошел через бесовское прельщение, покаялся и стал великим чудотворцем, защитником от пожаров.

Что можно делать : молиться, посещать храм, читать житие, соблюдать сухоядение, хранить мир в семье.

Что нельзя делать : ссориться, гневаться, осуждать, развлекаться.

Духовный смысл: покаяние исправляет любое падение, смирение выше знаний, Бог приемлет всех.

Читайте также:

Ночной кошмар любого родителя: маньяк годами развращал малышей в детском саду — жертв уже полсотни

Недетский трафик: экс-премьер Великобритании требует провести расследование связей принца Эндрю с Джеффри Эпштейном

Владельцев сгоревшего ночного клуба атаковали после гибели подростков в огне

Футбольное поле боя: мужчина погиб через пять лет после избиения толпой фанатов — 12 человек пойдут под суд