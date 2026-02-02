Святые старцы предупредили о «Небесном шторме»: какие испытания ждут Россию в 2026 году
Святые старцы Оптинский и Брянчанинов предрекли для России период трудностей
Фото: [Подмосковье сегодня/Сгенерировано нейросетью]
Россию в будущем могут ожидать новые серьезные испытания, о которых в своих посланиях говорили святые старцы Анатолий Оптинский и Игнатий Брянчанинов, пишет ИА «Ель». Согласно их пророчествам, на страну в скором времени может обрушиться так называемый «Небесный шторм».
Этот этап, как считали духовные наставники, станет временем непростых испытаний, которые потребуют от народа особой стойкости и выдержки.
Несмотря на предстоящие трудности, они выразили уверенность в том, что русский народ сумеет объединиться и достойно преодолеть все напасти.
Ключевыми условиями для успешного прохождения этого периода старцы называли сохранение глубокой веры в Бога и верности традиционным духовным и нравственным ценностям. Старцы отмечали, что пережитые лишения в конечном итоге принесут свои благотворные плоды: после испытаний великая держава, по их словам, станет еще сильнее и крепче.
