Россию в будущем могут ожидать новые серьезные испытания, о которых в своих посланиях говорили святые старцы Анатолий Оптинский и Игнатий Брянчанинов, пишет ИА «Ель». Согласно их пророчествам, на страну в скором времени может обрушиться так называемый «Небесный шторм».

Этот этап, как считали духовные наставники, станет временем непростых испытаний, которые потребуют от народа особой стойкости и выдержки.

Несмотря на предстоящие трудности, они выразили уверенность в том, что русский народ сумеет объединиться и достойно преодолеть все напасти.

Ключевыми условиями для успешного прохождения этого периода старцы называли сохранение глубокой веры в Бога и верности традиционным духовным и нравственным ценностям. Старцы отмечали, что пережитые лишения в конечном итоге принесут свои благотворные плоды: после испытаний великая держава, по их словам, станет еще сильнее и крепче.

