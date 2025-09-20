Связанного с «фабрикой троллей» россиянина арестовали в Доминикане

В Доминикане задержан 25-летний россиянин Дмитрий Новиков, подозреваемый в организации и управлении так называемой «фабрикой троллей». Об этом проинформировала Доминиканская прокуратура на своем официальном сайте .

Задержание произошло во время оперативной операции в резиденции Palmas del Sol. Правоохранители установили, что мужчина связан с проектом «Лахта», известным созданием и массовым распространением цифрового контента для политических кампаний и дезинформации в социальных сетях.

Согласно данным следствия, Новиков активно скрывал свое российское гражданство и истинное происхождение распространяемого контента. Доказательства, изобличающие его в этой деятельности, были обнаружены и изъяты в ходе обыска. Особенностью операции стало выявление схемы финансирования: средства на деятельность поступали через криптовалютные кошельки, в том числе с использованием платформы Binance, что усложняло отслеживание денежных потоков.

Доминиканские власти рассматривают дело как часть международных усилий по противодействию цифровой дезинформации.

