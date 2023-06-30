«Свяжет людей»: ясновидящая рассказала, каким обманом может обернуться второе пришествие Иисуса Христа

В Священных Писаниях сказано, что человечеству предстоит пережить второе пришествие Иисуса Христа. Оно должно решить исход существования людского рода.

Экстрасенс Инна Мишина рассказала, выживут ли люди во время апокалипсиса, и действительно ли Господь вновь явится на Землю.

«Будут те, кто действительно выстоит в период апокалипсиса, но эти люди будут завидовать мертвым. Грешники после Армагеддона попадут в гиену огненную, а для остальных настанет новый мир, в котором Господь простит все грехи», — заявила Мишина в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Также ясновидящая отметила, что при апокалипсисе настанет обманчивое время, в которое под видом Господа людям явится антихрист.

«Многие поверят ему, а он, как сказано в Библии, наложит на лбы и руки людей печать. То есть как бы свяжет людей. Те, кто за ним пойдет, не будут свободны», — пояснила Мишина.

О том, каким будет конец света, и сколько испытаний предстоит пройти человечеству, читайте здесь.