СВО вместо СИЗО: в Махачкале шесть женщин стали контрактницами

Шесть женщин освободили из-под ареста в Махачкале после того, как они подписали контракт с Минобороны РФ и уехали в зону боевых действий на СВО. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на канал Шамиля Хадулаева, главу дагестанской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК).

По каким уголовным делам проходят женщины Хадулаев не уточнил, лишь отметил, что статьи у арестанток разные. По его словам, все россиянки, находящиеся прежде в СИЗО, сами попросились в зону спецоперации. Им предоставили такую возможность, которая уже предусмотрена на законодательном уровне.

Напомним, что в октябре президент РФ подписал закон, по которому подсудимые могут заключать контракт с МО страны. Норма не новая, но расширенная: ранее правом уйти на СВО могли пользоваться лишь подследственные или уже осужденные россияне.

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