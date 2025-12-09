Свобода амплитудой в 40 см: за 20 млн саратовцы получили парк с цепями, грязью и одной аллеей

В Волжском районе Саратова, в поселке Юбилейный, после многолетней борьбы горожан официально открылось ландшафтное пространство «Парк Свободы». Однако, как выяснил корреспондент ИА «Взгляд-инфо», новый объект стал наглядным примером контраста между инициативой жителей и формальным подходом властей.

Парк фактически разделен на две неравные части. Одна — результат многолетних усилий местных активистов.

«Они поставили скамейки, сделали городок для выгула собак, развесили много разнообразных кормушек для птиц. Здесь действительно душевно», — отмечает журналист.

Вторая часть, реализованная администрацией города при Михаиле Исаеве, вызвала недоумение. В публикации ее называют «инородным телом». По факту, «новый парк» от мэрии — это одна дорожка с фонарями, ведущая к смотровой площадке, окруженной «непролазной грязью». Попасть из народной зоны в официальную проблематично, особенно для родителей с колясками.

Особое внимание привлекли «качели свободы», ставшие символом противоречивого благоустройства: «Они прикованы цепями к земле, поэтому амплитуда „свободы в цепях“ составляет от силы 40 сантиметров. Вероятно, это для того, чтобы граждане, опьяненные вольницей… не начали кататься „солнышком“. Вот такой он, „парк Свободы строгого режима“».

История парка началась в 1998 году, но долгие годы его обустраивали исключительно силами жителей. После включения в федеральную программу на благоустройство было направлено 20,7 млн руб. Результат этой инвестиции, по мнению посетителей, оказался спорным и лишь подчеркнул разрыв между запросами общества и решениями чиновников.

