Свой среди чужих: как богатейшее погребение эпохи неолита оказалось могилой местного жителя

В самом начале XX века в небольшой французской деревне Фонтен-ле-Пюи, расположенной у западных подножий Альп, строители случайно наткнулись на три древних захоронения. В одной из могил покоился человек с набором артефактов, настолько богатым и необычным, что ученые спорят о его происхождении уже более ста лет. Спустя век исследователи из Франции и Швейцарии вернулись к этой загадке и, используя современные технологии, смогли приподнять завесу тайны.

Кто этот таинственный незнакомец?

Радиоуглеродный анализ показал, что человек, погребенный в Фонтен-ле-Пюи, жил примерно в 3516–3100 годах до нашей эры — в тот же период, что и знаменитый «ледяной человек» Этци. Однако его захоронение разительно отличалось от типичных погребальных памятников той эпохи в Юго-Восточной Франции. В то время людей здесь хоронили в основном коллективно — в пещерах, под скальными навесами или в мегалитических гробницах. Этот же человек покоился в одиночной могиле, а набор вещей, положенных рядом с ним, был поистине уникален.

В могиле археологи обнаружили комплект кремневых артефактов: 12 лезвий, 34 наконечника стрелы, миниатюрное сверло и два кинжала. Кроме того, там нашли два топора из горной породы зеленого цвета, подвеску из раковины моллюска, а также несколько медных предметов — кинжал, подвеску, плоский топор и еще один инструмент. Ученые подчеркивают, что в тот период на юго-востоке современной Франции еще не наступила эпоха бронзы, а это значит, что медные и каменные артефакты были привозными. Например, кинжал по своей форме был похож на те, что делали в Тоскане, а кремень для орудий в этой местности вообще не добывали.

Свой или чужой?

Долгое время исследователи предполагали, что человек с таким «международным» набором вещей мог быть чужестранцем, выходцем из другого региона. Чтобы проверить эту гипотезу, группа ученых под руководством Джослин Дезидери из Женевского университета обратилась к анализу изотопного состава углерода, кислорода и стронция в эмали его зубов. Большая часть скелета и многие артефакты из могилы были утрачены, но маленький фрагмент челюсти сохранился.

Исследователи проанализировали эмаль первого и второго моляров нижней челюсти, что позволило получить данные о составе пищи и воды в раннем детстве, а также образец костной ткани, отражающий последние годы жизни. Сравнив эти данные с изотопными сигнатурами животных того же времени, найденных неподалеку, и современных животных из этого же района, ученые пришли к неожиданному выводу.

Изотопы стронция и кислорода не показали каких-либо значений, характерных для другой среды. Исследователи заключили, что этот человек, по всей вероятности, провел всю свою жизнь в том же регионе, где и был похоронен. Менее вероятно, что он происходил из местности с идентичными изотопными подписями, что делает гипотезу о миграции маловероятной.

Это открытие ставит перед учеными новые вопросы. Чем объяснить уникальность погребального обряда и невероятное богатство инвентаря, если человек не был приезжим? Был ли он вождем, шаманом или человеком, обладавшим особым статусом в своем обществе? Пока ответов нет, но исследование еще раз доказывает, что неолит был эпохой гораздо более сложных социальных отношений и дальних связей, чем принято считать.

