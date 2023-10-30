«Свора лающих собак, у них не получилось»: Волочкова не удивлена, что ее не накажут за скандальное фото

Знаменитую российскую балерину Анастасию Волочкову не накажут за фото, на котором она демонстрирует свой коронный шпагат на фоне советского истребителя Ла-5.

Несмотря на то, что возмущенная общественность призывала наказать звезду за оскорбление символов воинской славы, после проверки СК РФ отказал в возбуждении уголовного дела, так как было установлено, что истребитель бутафорский и использовался только в съемках фильмов, поэтому не является памятником ВОВ. Об этом сообщает SHOT.

Своими эмоциями по поводу ситуации балерина поделилась с нашим журналистом. По словам звезды, она ни на секунду не сомневалась, что никакого уголовного дела не будет.

«Те, кто хотел мне нагадить в очередной раз, — у них или у него ничего не получилось», — заявила Волочкова в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Звезда посетовала, что журналисты не освещают ее новые проекты с таким же энтузиазмом, с каким пишут о скандалах, связанных с ней.

«Если взмах мои ноги над бутафорским самолетом вызвал такой ажиотаж, то значит, я в моде. Я одержима творчеством, но журналистская братия, свора лающих собак не знает, что и придумать, что сделать и как извернуть каждый мой шаг для того, чтобы мне нагадить, но у них не получилось и не получится», — добавила балерина.

Волочкова добавила, что живет так, как хочет, никого не оскверняя.

«Поверьте мне, пожалуйста. Сколько сделала я, русская балерина, для России, прославляя Россию на мировых сценах — поверьте, такого не сделали многие», — заключила собеседница издания.

То самое скандальное фото можно увидеть здесь.