«СВУ на основе гранаты»: слова Путина о взрыве джета с Пригожиным подтвердились

Спустя полтора месяца после крушения самолета с руководством ЧВК «Вагнер» президент РФ Владимир Путин на заседании клуба «Валдай» приоткрыл тайну результатов судебно-медицинской экспертизы останков погибших. Он заявил , что в телах погибших найдены осколки гранат.

Поэтому приоритетной для следствия становится версия о том, что взрыв произошел внутри бизнес-джета. Тем более, что сразу после крушения СМИ писали, что причиной авиакатастрофы с Евгением Пригожиным могло стать «неосторожное обращение с припасами».

Кроме того, сообщалось, что в последнее время охрана «Вагнера» действительно брала с собой не только огнестрельное оружие, но и зачем-то гранаты.

«Это только в голливудских фильмах герои бездумно носят гранаты, подвешенные на чеку. В реальности все по-другому. Я не думаю, что мог быть случайный взрыв, скажем, из-за несоблюдения техники безопасности. Граната упала, кольцо выпало — маловероятно, хоть и не исключено. Также не исключаю, что заложенное кем-то СВУ (самодельное взрывное устройство — Прим. ред.) могло быть сделано на основе гранаты. Тогда может быть объяснена сила взрыва, при котором у бизнес-джета оторвало крыло и хвост. У обычной гранаты просто не хватит мощности на это», — высказал свою точку зрения интернет-изданию «Подмосковье сегодня» высокопоставленный офицер силовых структур, попросивший не называть свою фамилию.

Он отметил, что откуда произошел взрыв можно также понять по характеру повреждений обшивки.

«Если это взрыв на борту, то куски металла должны быть выгнуты наружу, по направлению взрывной волны», — пояснил эксперт.

После трагедии источники, близкие к следствию, утверждали, что на борт Пригожина перед вылетом занесли коробку якобы с вином. Также предполагалось, что взрывное устройство могло быть в турбохолодильнике, который незадолго до этого ремонтировали. А Владимир Путин в своей последней речи четко намекнул на то, что погибшие в момент ЧП могли находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, и что внешнего воздействия на самолет все-таки не было.

Ранее эксперт рассказала о том, как могли выглядеть останки Пригожина.