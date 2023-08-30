Свыше 10 мостов и путепроводов отремонтируют на федеральных дорогах в Подмосковье до конца года
Фото: [пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры МО]
Одиннадцать мостов и путепроводов планируют отремонтировать на федеральных автомобильных дорогах в Подмосковье до конца года. Об этом сообщила пресс-служба областного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Так, на участке федеральной трассы М-5 «Урал» в регионе досрочно завершили ремонт трех искусственных сооружений: путепровода, который соединяет трассу с Рязанским шоссе в Раменском, а также два моста через реку Северка в Коломне.
На объектах в том числе восстановили несущие конструкции, обновили систему водоотвода и дорожные знаки, заменили деформационные швы, установили новые барьерные ограждения, а проезжую часть покрыли износостойкой и водонепроницаемой асфальтобетонной смесью.
Ранее губернатор Андрей Воробьев указывал на важность федеральной поддержки в развитии транспорта в Подмосковье.