Врачи мобильной бригады НИКИ детства осмотрели более десяти тысяч пациентов в Подмосковье

Врачи мобильной бригады НИКИ детства провели медосмотры свыше десяти тысяч пациентов из всех муниципалитетов Подмосковья. Об этом сообщили в областном Минздраве.

Передвижной комплекс учреждения оснащен всем необходимым оборудованием для проведения диагностики, в том числе аппаратом для ультразвукового исследования и лабораторией для сдачи анализов. Помимо этого, в комплексе оборудованы кабинеты врачей узких специальностей, включая кардиолога и невролога.

По словам руководителя института Нисо Одинаевой, состав медицинской бригады формируется в зависимости от потребностей пациентов в каждом муниципалитете.

«Такие выезды помогают обнаружить проблему со здоровьем у ребенка на ранней стадии. При необходимости маленькие пациенты направляются для прохождения более углубленной диагностики или на госпитализацию в НИКИ», - добавила она.

Ранее глава региона Андрей Воробьев рассказал о модернизации стационаров в области.