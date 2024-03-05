Свыше 10 тысяч человек посетили губернаторские карусели в Подмосковье за неделю

Свыше десяти тысяч человек посетили губернаторские карусели в Подмосковье за неделю, сообщила пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

В ведомстве напомнили, что карусели «Сказка» являются не просто аттракционом, но и настоящим арт-объектом. Дизайн был продуман художником Денисом Симачевым.

Установленные по губернаторской программе карусели оснащены яркой иллюминацией и профессиональными стереоаудиосистемами.

Всего в регионе работают восемь таких каруселей — в Домодедово, Одинцово, Ногинске, Коломне, Чехове, Сергиевом Посаде, Волоколамске и Воскресенске. Одновременно аттракцион может принять до сорока четырех человек.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московская область является лидером по строительству и капремонту школ и детсадов.