Свыше 100 объектов здравоохранения отремонтируют в Подмосковье в следующем году

В Московской области продолжается работа по обновлению объектов здравоохранения. В этом году в регионе обновили 146 поликлиник, еще четыре приведут в порядок до конца года, сообщила пресс-служба Мособлдумы.

Как уточнил спикер регионального парламента Игорь Брынцалов, всего программа ремонта на текущий год включает почти две сотни объектов здравоохранения. На эти цели в бюджете предусмотрено 14,5 миллиарда рублей.

«Важно, чтобы все больницы и поликлиники были приведены к единому стандарту. <…> Работа по обновлению объектов здравоохранения будет продолжена в следующем году. В планах ввести в эксплуатацию 107 объектов. Программа капремонта на 2024 год включает двадцать четыре объекта, из которых двадцать планируется открыть в течение года», — указал председатель Мособлдумы.

Отмечается, что Игорь Брынцалов совместно с главой Балашихи Сергеем Юровым посетили филиал № 2 Балашихинской областной больницы, где проверили ремонт в стационарах трех отделений — офтальмологического, травматологического и отоларингологического.

Каждое отделение рассчитано на сорок пять койко-мест. Палаты оборудованы новыми кроватями, тумбочками и санузлом. В рамках модернизации было закуплено новое оборудование, установлена система видеонаблюдения, заменены сантехнические и электрические сети.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу поликлиники в ЗАТО Молодежный после ремонта.