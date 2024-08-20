Свыше 1,1 млн поездок совершили пассажиры на автобусах с баннерами «Лето в Подмосковье»
Фото: [пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области]
Пассажиры АО «Мострансавто» совершили более 1,1 миллиона поездок на автобусах, украшенных баннерами «Лето в Подмосковье», сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Лето в Подмосковье» — проект областного правительства по популяризации летнего отдыха и туристических мест региона. На баннерах размещен QR-код, который ведет на страницу портала «Путеводитель по Подмосковью», там можно ознакомиться с программой сезонных мероприятий и найти маршруты по интересным местам области.
Такими баннерами украсили шестьдесят автобусов «Мострансавто». Они курсируют в различных городах региона.
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