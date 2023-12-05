Свыше 120 тысяч услуг оформили жители Подмосковья на региональном портале за неделю

Жители Подмосковья за неделю подали на региональном портале госуслуг свыше 122 тысяч заявлений, более 25 тысяч из них было оформлено через цифровые МФЦ.

Как уточнили в пресс-службе областного министерства государственного управления, ИТ и связи, самыми востребованными услугами стали запись в кружки и секции, выписка из домовой книги, выдача и замена социальных карт, а также выдача повторных свидетельств.

В ведомстве напомнили, что сейчас на региональном портале в электронном виде доступно более трехсот услуг. Воспользоваться ими можно с любого устройства, подключенного к Сети.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области действуют почти тридцать продуктов искусственного интеллекта.