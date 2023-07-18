Свыше 125 километров ЛЭП отремонтировали в Подмосковье в преддверии зимы

Свыше 125 километров линий электропередачи отремонтировали в Подмосковье в преддверии осенне-зимнего периода. Об этом сообщила пресс-служба областного министерства энергетики.

Как рассказал глава ведомства Александр Самарин, все работы по подготовке электросетевого хозяйства региона к отопительному сезону должны завершиться до 15 сентября.

Для повышения надежности электроснабжения потребителей энергетики «Мособлэнерго» также построили более 104 километров новых ЛЭП и отремонтировали оборудование почти 160 трансформаторных и распределительных подстанций. В рамках подготовки к зиме также проводится расчистка линий электропередачи от растительности.

Отмечается, что в текущем году специалисты «Мособлэнерго» планируют отремонтировать 316 километров ЛЭП и электрооборудование 213 подстанций.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в регионе проводится масштабная работа по подготовке инфраструктуры ЖКХ к отопительному сезону.