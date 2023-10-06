Свыше 12,5 тысячи неиспользуемых сельскохозяйственных земель выявили в Подмосковье в этом году

Земельные инспекторы Подмосковья с начала года обследовали свыше двадцати тысяч сельскохозяйственных участков в регионе. Выяснилось, что более 12,5 тысяч из них не используются по назначению. Об этом сообщила пресс-служба областного министерства имущественных отношений.

Как отметила глава ведомства Наталья Адигамова, сельскохозяйственные земли, находящиеся в аренде или собственности, должны использоваться только для получения сельхозпродукции, например, под пашни, сенокосы, пастбища.

«По новым правилам, земельные участки сельхозназначения могут быть изъяты по решению суда, если установлено, что собственник не использует их в течение трех и более лет», — напомнила она.

Министр добавила, что Россельхознадзор в целях дальнейшего изъятия взял в работу свыше пятисот таких участков, на десяти из них собственники приступили к использованию земли по назначению.

Ранее губернатор Андрей Воробьев указывал на важность поддержки фермеров, работающих на территории Московской области.