Свыше 130 тыс. жителей Рязанской области перешли на электронные трудовые книжки за пять лет

За пять лет с момента введения электронной трудовой книжки 130 тыс. жителей Рязанской области перешли на цифровой формат учета сведений о своей трудовой деятельности. Об этом сообщает 7info со ссылкой на региональное отделение Социального фонда РФ.

Уточняется, что, если сначала между бумажной и электронной трудовой работник выбрал бумажную книжку, он в любой момент может перейти на электронный формат. При этом последний имеет свои преимущества, в первую очередь то, что сотрудник имеет постоянный доступ к информации о своей трудовой деятельности, поэтому он может в онлайн-режиме контролировать своего работодателя.

Ранее сообщалось об упрощении кадровой работы с помощью электронного документооборота от 1С.