Свыше 14 млрд рублей направят на ремонт дорог в Нижегородской области в 2025 году

В Нижегородской области в наступившем году в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни» планируется привести в нормативное состояние почти 550 км региональных дорог и почти две тысячи погонных метров искусственных сооружений. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на региональный Минтранс.

Уточняется, что на дорожный ремонт в этом году по программе «Дорожное хозяйство» направят свыше 14 млрд рублей, из которых 9,2 млрд рублей — средства регионального Дорожного фонда, 4,8 млрд рублей — федеральные средства. Все контракты на выполнение работ уже заключены.

Отмечается, что в прошлом году за счет средств дорожного фонда Нижегородской области и при поддержке из федерального бюджета удалось привести в нормативное состояние 444 км участков региональных автодорог.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье провели ремонт 100 км федеральных трасс.