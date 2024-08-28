Свыше 14 тыс. цифровых полисов ОМС на младенцев оформили родители в Нижегородской области с начала года

Свыше 14 тыс. цифровых полисов ОМС для младенцев оформили в Нижегородской области в этом году. Об этом сообщила pravda-nn.ru со ссылкой на региональный фонд ОМС.

Уточняется, что оформить электронный полис ОМС на ребенка родителям нужно не позже чем за месяц после получения свидетельства о его рождении, одновременно также следует выбрать страховую медкомпанию.

Отмечается, что все сведения о ребенке поступают в федеральный регистр застрахованных лиц сразу после выдачи свидетельства о рождении, информация предоставляется органами ЗАГСа.

Подчеркивается, что лишь после всех процедур сведения о полисе ребенка появляются на «Госуслугах».

Ранее сообщалось, что более 700 семей в Рязанской области направили маткапитал на обучение детей с начала года.