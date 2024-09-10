Свыше 140 тысяч домашних животных вакцинировали в Подмосковье в этом году

Подмосковные ветврачи с начала года вакцинировали свыше 144 тысяч домашних животных, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Животным поставили прививки в том числе от бешенства, чумы, лептоспироза и инфекционного гепатита. Отечественной вакциной, которая предназначена для профилактической и вынужденной вакцинации собак и кошек, на бюджетной основе привито свыше семидесяти двух тысяч питомцев, добавили в ведомстве.

Узнать подробную информацию о графике вакцинаций домашних животных можно по номеру единого контактного центра госветслужбы региона — 8-495-668-01-25.

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