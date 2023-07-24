Свыше 1,5 миллиона человек отдохнули в парках Подмосковья за неделю

За минувшую неделю в парках Подмосковья отдохнули 1,6 миллиона человек. Об этом сообщили в пресс-службе областного министерства благоустройства.

Самыми посещаемыми стали парки: «Пехорка» в Балашихе, Центральный парк культуры и отдыха в городском округе Пушкинский, парк Толстого в Химках, парк «Сестрорецкий» в Клину и Центральный парк в Реутове.

Кроме того, в минувшую субботу в Домодедово открылся обновленный парк «Взлет». За первую половину дня его посетили свыше семи тысяч человек.

Как уточнил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин, посещаемость парков региона растет каждый год. Так, только за первые шесть месяцев текущего года их посетили свыше тридцати четырех миллионов человек.

«Мы ожидаем, что проводимые нами работы по благоустройству зон отдыха, сделают подмосковные места досуга и отдыха еще привлекательней для жителей и гостей региона», — подчеркнул министр.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что каждый год в Московской области в среднем открывается по десять парков.