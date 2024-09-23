Свыше 15 тысяч тонн моркови собрали аграрии в Подмосковье

Подмосковные аграрии собрали уже свыше пятнадцати тысяч тонн моркови, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В этом году морковь посадили на площади более 1,7 тысячи гектаров, убрано уже свыше 200 гектаров. Самые большие площади полей, засаженных морковью, находятся в Дмитровском округе и в Коломне, уточнили в ведомстве.

В областном Минсельхозпроде также напомнили, что морковь — это очень полезный корнеплод, в котором сохраняется существенная часть витаминов и минералов даже после термической обработки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион увеличил долю производства сыра в стране.