Свыше 1,5 тысячи приемных семей из Подмосковья обратились за компенсацией на детский отдых

В регионе уделяется особое внимание поддержке таких семей. Всего их в Подмосковье 3,6 тысячи. В них воспитывается семь тысяч приемных детей, уточнила первый заместитель председателя правительства Московской области Людмила Болатаева.

«Уже свыше полутора тысяч семей воспользовались компенсацией на детский отдых. Чаще всего это поездки всей семьей на море, санаторий или лагерь для детей», — отметила она.

Как напомнили в областном Минсоцразвития, размер компенсации на отдых составляет 6,9 тысячи рублей. Данная сумма выплачивается всем членам приемной семьи.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал лучшие школы Подмосковья.