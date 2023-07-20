Свыше 1,5 тысячи заявок поступило на детский творческий конкурс от Системы-112 Подмосковья

Более 1,5 тысячи заявок поступило на детский творческий конкурс от подмосковной Системы-112 «Служба спасения Московской области глазами детей».

Конкурс, целью которого является повышение узнаваемости номера «112» среди детей, проводит ГКУ МО «Центр 112» при поддержке регионального правительства.

Прием заявок начался в апреле и продлится еще месяц. Дети могут направить рисунки, видеоролики, поделки, коллажи и другие творческие работы.

Результаты конкурса объявят в сентябре. Победители и призеры получат ценные призы и дипломы. Узнать более подробную информацию можно по ссылке.

Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев провел встречу с победителями и призерами Всероссийской олимпиады школьников.