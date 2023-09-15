Свыше 150 мостовых сооружений привели в нормативное состояние в Подмосковье с начала года

Сто пятьдесят мостовых сооружений, расположенных на региональной сети подмосковных дорог, привели в нормативное состояние в этом году, сообщила пресс-служба областного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

Ремонтные работы прошли в сорока городских округах. Специалисты «Мосавтодора» в том числе заменили металлические барьеры и перильные ограждения мостовых сооружений, восстановили деформационные швы, провели локальный ремонт гидроизоляции, переходных плит и монолитных опор.

Так, в нормативное состояние приведены мосты в селе Саввинская Слобода под Одинцово, через реку Лопцу в Солнечногорске, через реку Хрипань на Егорьевском шоссе в Раменском, на путепроводе через Малое московское кольцо, через реку Клязьму в Павловском Посаде и через реку Коломенку в Коломне.

На мостовом сооружении через реку Истру на Пятницком шоссе в Солнечногорске и на мосту через реку Каменку на Бутурлинском шоссе в Серпухове работы еще продолжаются.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщал, что в ближайшее время в Московской области плотно займутся вопросом организации парковочных пространств.