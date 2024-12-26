Свыше 1,6 тыс. детей побывали на губернаторской елке в рязанском цирке. Об этом сообщает 7info со ссылкой на региональное Минобразования.

Уточняется, что для гостей показали яркое шоу «Елка в цирке!», в рамках которого выступили дрессированные животные, были показаны акробатические номера и трюки, состоялся парад велофигуристов.

Отмечается, что всего в уходящем году губернаторские елки посетили примерно две тысячи ребят, каждый из которых получил сладкий новогодний подарок.

Ранее сообщалось, что Андрей Воробьев поздравил с Новым годом детей бойцов СВО, приехавших на Губернаторскую елку.