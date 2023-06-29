Свыше 17 тысяч жителей Подмосковья записали питомцев к ветеринару онлайн с начала года

Более семнадцати тысяч жителей Подмосковья воспользовались электронной услугой «Запись к ветеринару» с начала этого года, сообщил зампред областного правительства Георгий Филимонов. Его слова приводит пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Таким образом, почти треть посетителей Госветслужбы записывали домашних питомцев на прием с помощью регионального портала госуслуг.

Как напомнил Филимонов, сейчас возможность записаться к ветеринару в онлайн-режиме есть более чем в пятидесяти клиниках Госветслужбы. Он отметил, что данная услуга становится более востребованной.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что цифровизация процессов приводит к росту экономических показателей.