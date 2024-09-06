Свыше 1,7 тысячи консультаций провели сотрудники мобильного офиса БТИ в Подмосковье в этом году

В Подмосковье услуги Бюро технической инвентаризации (БТИ) можно получить не только в стационарных отделениях и на официальном сайте учреждения, но и в мобильном офисе, напомнили в пресс-службе министерства имущественных отношений Московской области.

Так, с начала текущего года специалисты мобильного офиса БТИ провели свыше 1,7 тысячи консультаций с заключением договоров. Люди обращались в такие офисы в том числе за услугами по «гаражной» и «дачной» амнистиям, а также по переводу садового дома в жилой.

Мобильный офис БТИ выезжает в отдаленные СНТ и гаражные кооперативы. Брендированный микроавтобус оснащен всеми необходимыми техническими средствами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в регионе благоустроят около ста объектов.