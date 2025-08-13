Свыше 18 тыс. обращений поступило в «Службу защиты прав» Нижегородской области

Фокус на одной из самых уязвимых групп населения — людях с психическими расстройствами и детях-сиротах — привел к созданию в Нижегородской области уникальной структуры. За четыре года работы местная «Служба защиты прав» приняла свыше 18 тыс. обращений, причем 92% из них успешно разрешены. География помощи не ограничена регионом и охватывает заявителей со всей России. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Масштаб проблемы огромен: в стране проживает около четырех миллионов человек с ментальными нарушениями. Значительная часть — примерно 170 тыс. — находится в психоневрологических (ПНИ) и детских домах-интернатах (ДДИ), которые часто остаются закрытыми для внешнего контроля. Нижегородская область стала пионером в изменении подхода. Инициированная губернатором Глебом Никитиным и поддержанная Народным фронтом, Служба внедрила практику регулярных выездов специалистов в интернаты для прямого общения с проживающими и решения их проблем.

Результаты работы уже ощутимы. Служба стала ключевым партнером регионального Минсоцполитики. Благодаря ее усилиям около 300 жителей ПНИ официально трудоустроены, а 17 человек восстановили свою дееспособность — кропотливая работа, требующая индивидуального подхода. Помощь оказывается и тем, кто живет «вне стен»: свыше 1 950 таких обращений поступило с 2021 года, 20% — из других регионов. Специалисты 2 785 раз содействовали в получении качественной медпомощи, реабилитации и подборе технических средств, а четверо детей-сирот получили жилье.

Деятельность Службы динамично развивается. В 2024 году стартовал важный проект по профилактике сексуализированного насилия, реализуемый при поддержке фонда «Абсолют-Помощь». Он включает не только превентивные меры, но и реабилитацию пострадавших — психологи уже работают с пятью несовершеннолетними жертвами, один подросток завершил полный курс восстановления. Однако ключевой вывод заключается в осознании, что устойчивое улучшение жизни в интернатах — особенно в сфере занятости, досуга и простого человеческого общения — невозможно без участия всего общества. Каждому человеку, независимо от его особенностей, жизненно необходимы внимание, близкие люди и возможность дружить.

