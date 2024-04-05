Свыше 18 тысяч велосипедов перевезли пассажиры ЦППК в этом году

Свыше восемнадцати тысяч велосипедов перевезли пассажиры ЦППК с начала года, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на Центральную пригородную пассажирскую компанию.

Так, больше всего пассажиров с велосипедами зафиксировали на Ярославском направлении — 3,8 тысячи раз, на Казанском — 3,1 тысячи раз и на Курском — 2,1 тысячи раз. Почти половина всех путешествий в поездах с двухколесным транспортом пришлась на март.

Перевозка велосипедов в границах МЦД в любое время осуществляется бесплатно, для этого необходимо оформить специальный билет. Сделать это можно в кассах на станциях и билетных автоматах.

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