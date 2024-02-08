Свыше 1,8 тысячи предприятий МСП подключили к сетям «Мособлэнерго» в Подмосковье за год

Специалисты «Мособлэнерго» в прошлом году подключили к сетям компании более 1,8 тысячи подмосковных предприятий малого и среднего бизнеса (МСП), сообщила пресс-служба министерства энергетики Московской области.

В ведомстве указали, что средний срок технологического присоединения составил семьдесят два дня. Все заявки на подключение были поданы в дистанционном режиме.

Всего в прошлом году компания «Мособлэнерго» подключила к своим электросетям свыше четырнадцати тысячей потребителей в Подмосковье. Наибольшее число подключений было выполнено в четырех округах: Раменском, Одинцово, Сергиевом Посаде и Павловском Посаде.

Компания также активно участвовала в проекте областного Минсельхозпрода по внедрению единой услуги по подключению к сетям фудтраков, которые работают на территории парков региона. Специалисты «Мособлэнерго» предложили оптимальное решение по быстрому подключению таких объектов.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев и зампред правительства РФ Александр Новак запустили газораспределительный пункт в Королеве.