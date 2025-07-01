Свыше 19 тыс. обращений жителей Рязанской области решено через ПОС

Платформа обратной связи (ПОС) в Рязанской области переросла статус формальной, став реальным инструментом влияния жителей на развитие региона. Об этом сообщает издание 7info.

Уточняется, что за 2025 год на сервис поступило свыше 21 тыс. обращений. Уже решено более 19 тыс. проблем: от ремонта аварийных дорог и восстановления уличного освещения до ликвидации незаконных свалок. Платформа вышла за рамки жалоб — она позволяет гражданам участвовать в опросах, обсуждать стратегические проекты и напрямую задавать вопросы власти. Прямо сейчас, по инициативе губернатора региона Павла Малкова, через сервис проходит голосование в рамках проекта «Народный контроль».

Отмечается, что данные платформы активно используются для планирования: региональное Минцифры на их основе установило 58 новых базовых станций за три года, обеспечив связью более 14 тыс. жителей отдаленных территорий. Интеграция с Госуслугами гарантирует безопасность данных пользователей.

Подчеркивается, что, таким образом, рязанская платформа доказала свою эффективность не только в оперативном решении локальных проблем, но и в стратегическом развитии инфраструктуры, обеспечив переход от формальной обратной связи к реальному соуправлению регионом.

Ранее сообщалось, что около 930 тыс. обращений поступило в Центр управления регионом Нижегородской области с 2020 года.