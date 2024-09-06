Свыше 20 многодетных семей Подмосковья получили жилищные субсидии в этом году
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В Подмосковье продолжается реализация подпрограммы «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей» по государственной программе «Жилище».
Так, в этом году свидетельства на право получения субсидии, направленной на приобретение комфортного жилья, получили двадцать четыре семьи, в которых воспитывается свыше 180 детей.
Всего за время реализации проекта жилищные субсидии получили 287 подмосковных семей, в которых воспитывается более 2,2 тысячи детей.
В ведомстве напомнили, что принять участие в подпрограмме могут семьи, в которых семь и более детей или одновременно родилось более трех детей.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы фонда «Круг добра».