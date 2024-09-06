Свыше 20 многодетных семей Подмосковья получили жилищные субсидии в этом году

Так, в этом году свидетельства на право получения субсидии, направленной на приобретение комфортного жилья, получили двадцать четыре семьи, в которых воспитывается свыше 180 детей.

Всего за время реализации проекта жилищные субсидии получили 287 подмосковных семей, в которых воспитывается более 2,2 тысячи детей.

В ведомстве напомнили, что принять участие в подпрограмме могут семьи, в которых семь и более детей или одновременно родилось более трех детей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы фонда «Круг добра».